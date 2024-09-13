Молодого ижевчанина заподозрили во взломе аккаунтов на Госуслугах

Ижевск. Удмуртия. Во взломе аккаунтов на Госуслугах заподозрили 20-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские установили причастность молодого человека к взлому аккаунтов на портале Госуслуг с целью дальнейшего оформления на них микрозаймов. Ранее фигурант был судим за мошенничество.

Помимо этого, правоохранительные органы подозревают молодого человека в совершении двух преступлений в отношении жителей Волгоградской и Курганской областей.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.