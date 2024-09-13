На улице Удмуртской в Ижевске произошёл пожар в жилом доме

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске в ночь на 13 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

В доме на 4 этаже загорелась трёхкомнатная квартира. Хозяйка проснулась, когда всё пространство уже заполнилось дымом.

«Увидев огонь, она набрала воды в тазик и пыталась потушить самостоятельно пламя. Когда это не получилось, выбежала в подъезд и стала будить соседей, которые и вызвали пожарных», — рассказала дознаватель МЧС Татьяна Логинова.

Приехавшие огнеборцы помогли эвакуироваться семье, проживающей этажом выше. Из-за дыма муж с женой, 14-летним сыном и двумя грудными близнецами не смогли самостоятельно покинуть квартиру, поэтому выбежали на балкон. Пожарные вывели их на улицу с помощью спасательных средств. Отмечается, что ещё 16 человек покинули здание самостоятельно.

В результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка комнаты. Соседняя квартира тоже пострадала — там повреждён стеклопакет. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Предварительной причиной пожара называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Очаг пожара был в месте, где через два удлинителя заряжались часы, телефон и наушники.

К сожалению, из-за возгорания погиб кот — он надышался угарным газом.

МЧС Удмуртии напоминает, что жители должны следить за состоянием электропроводки и целостностью розеток.