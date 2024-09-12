Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

Завьялово. Удмуртия. В среду, 11 сентября, на трассе «Ижевск-Сарапул» столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате пострадали четыре человека, в том числе 13-летний мальчик, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 39-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком «Ивеко», последний вылетел в кювет и опрокинулся. Четверо пассажиров микроавтобуса получили различные травмы: две женщины 73 и 64 лет, мужчина 65 лет и мальчик 13 лет.