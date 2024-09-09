С начала 2024 года в Удмуртии из окон жилых домов выпали 12 детей

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зафиксировали 12 случаев выпадения детей из окон. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Один ребенок погиб, остальные дети с тяжелыми последствиями продолжают лечение. Отмечается, что 5 ребят выпали из окон, которые находились на 2-4 этажах.

Ольга Авдеева рассказала, что во всех случаях дети с помощью мебели сами забирались на подоконник. Они опирались на москитную сетку, а затем падали вместе с ней. В это время взрослые чаще всего находились в этой же квартире, но в другой комнате, или спали.

Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра, не оставлять при них открытые окна и не позволять малышам играть на подоконниках. Родителям рекомендуют устанавливать замки, блокираторы или предметы, которые не позволят ребёнку открыть окно.

Напомним, что первый случай падения ребёнка из окна в 2024 году произошёл в апреле на улице Молодёжной в Ижевске. Двухлетний малыш остался жив. Также 7 июля на улице Орджоникидзе в Ижевске девочка выпала из окна четвёртого этажа.