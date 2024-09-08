Под Грахово автомобиль влетел в отбойник

Грахово. Удмуртия. Около 7 часов утра 8 сентября при подъезде к селу Грахово водитель легкового автомобиля наехал на отбойник. О ДТП сообщила Государственная противопожарная служба республики, сотрудники которой прибыли на место аварии.

По предварительной информации, после удара автомобиля об отбойник водитель вылетел в кювет. В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля и его пассажир получили травмы. Оба доставлены в местную больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.