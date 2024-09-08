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Под Грахово автомобиль влетел в отбойник

12:00, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Под Грахово автомобиль влетел в отбойник
12:00, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
151
0
#ДТП\n#Граховский район
Фото: Государственная Противопожарная Служба УР
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В результате ДТП водитель вылетел в кювет.

Грахово. Удмуртия. Около 7 часов утра 8 сентября при подъезде к селу Грахово водитель легкового автомобиля наехал на отбойник. О ДТП сообщила Государственная противопожарная служба республики, сотрудники которой прибыли на место аварии. 

По предварительной информации, после удара автомобиля об отбойник водитель вылетел в кювет. В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля и его пассажир получили травмы. Оба доставлены в местную больницу. 

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

12:00, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
151
0
#ДТП\n#Граховский район