Бывший директор школы №16 скончался в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скончался экс-директор школы №16 Николай Кулемин. Об этом в соцсетях сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров.

Заслуженный учитель России Николай Александрович Кулемин посвятил сфере образования многие годы жизни. Он занимал должность директора школы, начальника отдела народного образования, затем заместителя главы администрации Устиновского района Ижевска, а также начальника Управления образования администрации города.

«Его высокий профессионализм, самоотдача, порядочность, преданность делу были примером для многих. Благодарен Николаю Александровичу за совместную работу над многими социально важными вопросами и проблемами! Мои искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича!», — высказался Александр Прозоров.