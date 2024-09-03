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Лжеработники «Иж-водоканала» предстанут перед судом за 74 эпизода мошенничества

11:40, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Лжеработники «Иж-водоканала» предстанут перед судом за 74 эпизода мошенничества
11:40, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
269
0
#Ижводоканал\n#мошенничество\n#пенсионеры\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
269
0

Обвиняемые убеждали пожилых жителей приобрести новые фильтры для воды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанут аферисты, представлявшиеся работниками «Иж-водоканала» и похищавшие деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии со ссылкой на МВД Медиа.

В мошенничестве обвиняются пять местных жителей и двое приезжих из Челябинской области. Установлено, что злоумышленники с поддельными удостоверениями приходили домой к пожилым людям и сообщали им, что из кранов течет технически непригодная вода. После обвиняемые убеждали пенсионеров в необходимости купить новые фильтры и провести монтаж системы очистки.

Аферисты орудовали в Ижевске и Воткинске, а их жертвами стали 74 человека в возрасте от 68 до 96 лет. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1,1 млн рублей.

Материалы уголовных дел объединены в одно производство и направлены в суд.

11:40, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
269
0
#Ижводоканал\n#мошенничество\n#пенсионеры\n#суды