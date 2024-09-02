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Похитившая у пенсионеров более 1,3 млн рублей мошенница из Ижевска получила условный срок

11:20, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Похитившая у пенсионеров более 1,3 млн рублей мошенница из Ижевска получила условный срок
11:20, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#пенсионеры\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
43
0

Женщина полностью возместила ущерб.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка получила условный срок за мошенничество на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что осенью 2023 года 39-летняя обвиняемая мошенническим способом похищала деньги у пенсионеров в Ижевске. Потерпевшим сообщали ложные сведения о якобы совершении их родственниками ДТП. После злоумышленники убеждали их в необходимости передать деньги курьеру, которым была подсудимая. Женщина забирала деньги и вносила их на подконтрольные соучастнику счета, забирая себе часть в виде вознаграждения.

В результате преступных действий у семи пенсионеров похищено более 1,3 млн рублей. В ходе судебного заседания подсудимая в полном объеме возместила ущерб потерпевшим.

Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

11:20, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#пенсионеры\n#суды