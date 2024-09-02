Одиннадцатилетняя девочка погибла во время пожара в бане в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Одиннадцатилетняя девочка погибла в пожаре в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошёл в ночь на 2 сентября в Ижевске. По предварительным данным, многодетная семья пришла к соседям, чтобы помыться в бане. Когда помещение загорелось, из него успели выбраться все, кроме девочки.

Огонь распространился на 13,5 кв. м. Возгорание пытались потушить двое мужчин, но им это не удалось. Пострадавших передали врачам.

28 огнеборцев с помощью 8 единиц спецтехники ликвидировали пожар.