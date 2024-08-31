Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии девочка получила ожоги после разведения костра в шалаше

13:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии девочка получила ожоги после разведения костра в шалаше
13:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#дети\n#ожоги
Фото: unsplash.com (CHUTTERSNAP)
63
0

Она запаниковала и не выбежала из постройки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии девочка попала в больницу с ожогами после разведения костра. Об этом сообщает МЧС России.

Четверо детей разводили костер в шалаше, но у них ничего не выходило. Тогда семилетний мальчик сбегал за канистрой, вылил в костер бензин, и загорелось все вокруг.

Трое детей выбежали, а девятилетняя девочка запаниковала и осталась внутри. Друзья помогли ей выбраться, но она успела получить ожоги 10% тела.

В МЧС напоминают, что родители должны предупреждать детей об опасности игр с зажигательными устройствами.

13:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#дети\n#ожоги