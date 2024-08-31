В Удмуртии девочка получила ожоги после разведения костра в шалаше

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии девочка попала в больницу с ожогами после разведения костра. Об этом сообщает МЧС России.

Четверо детей разводили костер в шалаше, но у них ничего не выходило. Тогда семилетний мальчик сбегал за канистрой, вылил в костер бензин, и загорелось все вокруг.

Трое детей выбежали, а девятилетняя девочка запаниковала и осталась внутри. Друзья помогли ей выбраться, но она успела получить ожоги 10% тела.

В МЧС напоминают, что родители должны предупреждать детей об опасности игр с зажигательными устройствами.