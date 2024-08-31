В Завьяловском районе насмерть сбили пешехода

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 30 августа на 194 км дороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» 24-летний водитель за рулем «Киа» сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных при аварии травм пешеход скончался. Отмечается, что погибший не имел при себе световозвращающих элементов.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.