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В Завьяловском районе насмерть сбили пешехода

10:27, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Завьяловском районе насмерть сбили пешехода
10:27, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: скриншот из видео
0

Личность погибшего устанавливается.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 30 августа на 194 км дороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» 24-летний водитель за рулем «Киа» сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных при аварии травм пешеход скончался. Отмечается, что погибший не имел при себе световозвращающих элементов.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

10:27, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#ДТП