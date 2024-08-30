В Удмуртии становится всё больше сокрытых несчастных случаев на рабочем месте

Ижевск. Удмуртия. За первые полгода Гострудинспекция в Удмуртии провела расследование 48 несчастных случаев. 25 из них оказались тяжёлыми, 19 со смертельным исходом и 3 групповых. Об этом прессе рассказала руководитель Государственной инспекции труда в УР Светлана Шекунова.

«К сожалению, сокрытых несчастных случаев на рабочем месте в Удмуртии становится всё больше. Предприятия стараются уговорить работников не доводить информацию. Но всё тайное становится явным. У нас очень плотное взаимодействие с органами прокуратуры и следствия; они направлены на то, чтобы выявить подобные факты и защитить работников», — отметила руководитель ведомства.

Например, один случай со смертельным исходом произошёл в Ижевске — крупный пожар в пригороде, в огне погибла женщина 39 лет, у неё осталось трое маленьких детей. Личность была установлена, а дальше началась работа с предприятием.

«Выяснилось, что погибшая не была официально трудоустроена. Хотя все признаки трудовых отношений были. Путём убеждения, доказывания комиссии удалось связать несчастный случай с производством. И предприятие взяло на себя обязательство самостоятельно выплатить детям 4 млн рублей помимо тех 2 млн, которые гарантированы государством», — рассказала Светлана Геннадьевна.

Она отметила, что не всегда предприятия реагируют адекватно. Другой пример: на одном строительном предприятии за месяц произошло два несчастных случая. Летом стропальщик запрыгнул на борт грузовика, сорвался и упал на спину — два перелома позвоночника.

«Работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую и оказать первую помощь, грузит самостоятельно в машину и транспортирует в больницу. При переломе позвоночника… Состояние его лишь ухудшилось. При расследовании несчастного случая ничего не было предоставлено на тему охраны труда на предприятии, которое работает уже более 15 лет», — рассказала руководитель госоргана.

Через месяц и один день поступает новый сигнал с этого же предприятия. Двое сотрудников, приступив к работе в 8 утра, в 10 утра посчитали возможным употребить алкоголь. К полудню они устраивают драку. Один из них теряет сознание «в бою». Скорую опять не вызвали, а позвонили жене. Только она по прибытии вызвала медиков.

«Предприятие начинает убеждать членов комиссии, что сотрудник якобы отстранён, у него опьянение. Но вещественных доказательств, что документы были составлены в присутствии этого работника, нет. Как он мог поставить подпись, если находился без сознания, а в итоге оказался в коме на полтора месяца», — поделилась Светлана Шекунова.

Ещё один озвученный ею пример связан с грузовым транспортом. Здесь на первом месте — неудовлетворительная организация работ и отсутствие контроля со стороны работодателя. 42-летний водитель грузовика до рейса проходит осмотр с применением алкотестера, всё фиксируется в журнале

«В 8 часов он выезжает на линию, потом прибывает на место и его наблюдают в 10:38, затем в 13:38, а в 14:55 на скорости 54 км/ч случается ДТП с опрокидыванием на второстепенной трассе, водитель погибает на месте. В крови трупа был обнаружен этиловый спирт эквивалентный 600 гр. водки», — резюмировала руководитель Гострудинспекции.

Она обратилась и к работодателям, и к работникам с напоминанием, что Трудовой кодекс никто в России не отменял.