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Из-за короткого замыкания в розетке в Глазовском районе сгорел садовый дом

09:40, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за короткого замыкания в розетке в Глазовском районе сгорел садовый дом
09:40, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Владелица дома с дочкой попытались самостоятельно потушить огонь, но было уже поздно.

Глазов. Удмуртия. Неисправная электрика привела к пожару в садовом доме Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Пожар произошёл вечером 29 августа в СНТ «Родник». Хозяйка дома вместе с дочерью мылись в бане, когда заметили, что крыльцо их дома горит. Они попытались потушить возгорание, поливая огонь водой из шланга, но было уже поздно. 

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 29 кв. м и отстояли два соседних дома, расположенных в 5 и 6 м. Установлено, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в розетке, расположенной на крыльце. 

В МЧС напоминают, что нужно следить за состоянием электропроводки, не стоит нарушать правила устройства и эксплуатации электрооборудования, а также перегружать электрическую сеть. 

09:40, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом