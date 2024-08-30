Из-за короткого замыкания в розетке в Глазовском районе сгорел садовый дом

Глазов. Удмуртия. Неисправная электрика привела к пожару в садовом доме Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл вечером 29 августа в СНТ «Родник». Хозяйка дома вместе с дочерью мылись в бане, когда заметили, что крыльцо их дома горит. Они попытались потушить возгорание, поливая огонь водой из шланга, но было уже поздно.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 29 кв. м и отстояли два соседних дома, расположенных в 5 и 6 м. Установлено, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в розетке, расположенной на крыльце.

В МЧС напоминают, что нужно следить за состоянием электропроводки, не стоит нарушать правила устройства и эксплуатации электрооборудования, а также перегружать электрическую сеть.