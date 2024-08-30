Глава СК затребовал доклад по результатам проверки ДТП с электросамокатом в Ижевске

В аварии ребенок получил травмы, госпитализирован.
Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту наезда электросамоката на пятилетнего мальчика в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Напомним, ранее сообщалось, что на улице Коммунаров 15-летний подросток на самокате сбил ребенка. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП организовали процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.