Глава СК затребовал доклад по результатам проверки ДТП с электросамокатом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту наезда электросамоката на пятилетнего мальчика в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Коммунаров 15-летний подросток на самокате сбил ребенка. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.