Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Глава СК затребовал доклад по результатам проверки ДТП с электросамокатом в Ижевске

08:30, 30 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава СК затребовал доклад по результатам проверки ДТП с электросамокатом в Ижевске
08:30, 30 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
207
0
#проверка\n#госпитализация\n#Следственный комитет\n#дети\n#электросамокаты\n#ДТП
Фото: kremlin.ru
207
0

В аварии ребенок получил травмы, госпитализирован.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту наезда электросамоката на пятилетнего мальчика в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Коммунаров 15-летний подросток на самокате сбил ребенка. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. 

08:30, 30 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
207
0
#проверка\n#госпитализация\n#Следственный комитет\n#дети\n#электросамокаты\n#ДТП