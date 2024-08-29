Ижевчанина осудили на 13 лет особого режима за 26 кг прекурсоров наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска вынесли приговор по делу о покушении на сбыт прекурсоров наркотиков массой более 26 кг. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В суде установлено, что в сентябре 2023 года 24-летний подсудимый с целью производства и продажи запрещенных веществ арендовал в Ижевске частный дом. В интернете он купил оборудование и прекурсоры массой более 26 кг с целью их дальнейшего сбыта. Помимо этого, осужденный планировал сбыть более 600 г наркотиков.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.