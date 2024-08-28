В Ижевске сбили очередного самокатчика, игнорирующего ПДД

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 августа на перекрёстке улиц Пушкинской и Советской автомобиль «Ford Focus» сбил 12-летнего электросамокатчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

25-летний водитель «Форда» двигался на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на пешеходном переходе появился неспешившийся самокатчик, который проигнорировал загоревшийся для него красный свет. Итог — 12-летний нарушитель с травмами попал в больницу.

Отметим, что водитель тоже хорош. Ранее он был лишён прав. Мужчину вновь отстранили от управления транспортом и привлекли к ответственности, а его машину отправили на штрафстоянку.