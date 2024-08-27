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На улице Автозаводской в Ижевске автомобиль «Toyota» сбил 10-летнего мальчика

22:07, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Автозаводской в Ижевске автомобиль «Toyota» сбил 10-летнего мальчика
22:07, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Скриншот из видео
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Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Автозаводской перебегавший дорогу в неположенном месте ребёнок был сбит автомобилем «Toyota». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 27 августа около 19:04 напротив дома №19 «Д» на улице Сабурова. 10-летний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте несмотря на то, что вблизи был пешеходный переход. Выскачив из-за встречного потока ребёнок получил жёсткий удар автомобилем. 

По фатку произошедшего проводится проверка. 

22:07, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
140
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП