На улице Автозаводской в Ижевске автомобиль «Toyota» сбил 10-летнего мальчика

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Автозаводской перебегавший дорогу в неположенном месте ребёнок был сбит автомобилем «Toyota». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 27 августа около 19:04 напротив дома №19 «Д» на улице Сабурова. 10-летний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте несмотря на то, что вблизи был пешеходный переход. Выскачив из-за встречного потока ребёнок получил жёсткий удар автомобилем.

По фатку произошедшего проводится проверка.