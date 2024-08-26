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Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве в отношении Горбольницы №3

11:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жительницу Ижевска обвинили в мошенничестве в отношении Горбольницы №3
11:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#больницы\n#мошенничество
Фото: unsplash.com (Lodewijk Hertog)
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0

Сумма похищенных средств превысила 500 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в мошеннических действиях в отношении медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» возбудили по материалам регионального УФСБ.

По данным следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года обвиняемая, действуя от имени аффилированного ей индивидуального предпринимателя, в процессе исполнения государственных контрактов на оказание услуг по транспортировке пациентов с почечными заболеваниями в медицинские учреждения Ижевска из корыстных побуждений вносила в ежемесячные детализированные отчёты поездок завышенные сведения о километраже.

В результате этого путём обмана и злоупотребления доверием она похитила денежные средства ижевской городской больницы №3 в сумме более полумиллиона рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в ожидании диализа около 50 пациентов в Удмуртии не смогли воспользоваться социальным такси. 

11:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Ижевск\n#больницы\n#мошенничество