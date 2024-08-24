Жителя Воткинска заподозрили в незаконной рубке сосен на 414 000 рублей

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке сосен. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Задержанным оказался 51-летний неработающего житель Воткинска. По версии следствия, в конце июля подозреваемый незаконно вырубил на территории Берёзовского лесничества 8 сырорастущих сосен, вывез на личном тракторе на свой земельный участок, расположенный неподалеку, и распилил их на дрова.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 414 000 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.