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Жителя Воткинска заподозрили в незаконной рубке сосен на 414 000 рублей

12:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Воткинска заподозрили в незаконной рубке сосен на 414 000 рублей
12:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
85
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#Воткинск\n#чёрные лесорубы
Фото: МВД по УР
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По версии следствия, безработный мужчина вырубил сырые деревья и распилил их на дрова.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке сосен. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Задержанным оказался 51-летний неработающего житель Воткинска. По версии следствия, в конце июля подозреваемый незаконно вырубил на территории Берёзовского лесничества 8 сырорастущих сосен, вывез на личном тракторе на свой земельный участок, расположенный неподалеку, и распилил их на дрова.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 414 000 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

12:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
85
0
#Воткинск\n#чёрные лесорубы