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«Ока» и «КАМАЗ» столкнулись на трассе в Удмуртии

13:40, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Ока» и «КАМАЗ» столкнулись на трассе в Удмуртии
13:40, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
465
0
#Увинский район\n#ДТП
Фото: ГАИ МВД по УР
465
0

Водителя легковушки пришлось госпитализировать.

Ува. Удмуртия. На трассе в Удмуртии «Ока» («СеАЗ) столкнулась с «КАМАЗом». Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 21 августа около 15:10 на 2-м км автодороги «Ува – Селты» на территории Увинского района. На дороге столкнулись легковушка под управлением 37-летнего мужчины и грузовик с прицепом под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был госпитализирован. По факту ДТП назначена проверка, причины и обстоятельства происшествия уточняются.

13:40, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
465
0
#Увинский район\n#ДТП