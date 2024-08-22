«Ока» и «КАМАЗ» столкнулись на трассе в Удмуртии

Ува. Удмуртия. На трассе в Удмуртии «Ока» («СеАЗ) столкнулась с «КАМАЗом». Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 21 августа около 15:10 на 2-м км автодороги «Ува – Селты» на территории Увинского района. На дороге столкнулись легковушка под управлением 37-летнего мужчины и грузовик с прицепом под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был госпитализирован. По факту ДТП назначена проверка, причины и обстоятельства происшествия уточняются.