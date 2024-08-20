Жителя Можги зарезали за отказ дать сигарету

Можга. Удмуртия. Жителя Можги обвинили в убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, вечером 15 августа обвиняемый, употреблявший в компании знакомых спиртные напитки в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пролетарской, попросил сигарету у проходящего мимо 47-летнего местного жителя, находившегося также в состоянии алкогольного опьянения.

После отказа выполнить просьбу обвиняемый проследовал за мужчиной в его квартиру, где в ходе конфликтной ситуации нанёс множественные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого в СИЗО.