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Жителя Можги зарезали за отказ дать сигарету

11:00, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Можги зарезали за отказ дать сигарету
11:00, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
307
0
#Можга\n#курение\n#убийство
Фото: Kandinsky 3.1
307
0

Обвиняемого отправили в СИЗО.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги обвинили в убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, вечером 15 августа обвиняемый, употреблявший в компании знакомых спиртные напитки в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пролетарской, попросил сигарету у проходящего мимо 47-летнего местного жителя, находившегося также в состоянии алкогольного опьянения.

После отказа выполнить просьбу обвиняемый проследовал за мужчиной в его квартиру, где в ходе конфликтной ситуации нанёс множественные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого в СИЗО.

11:00, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
307
0
#Можга\n#курение\n#убийство