Пьяный водитель электросамоката врезался в легковушку на переходе в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Легковушка и электросамокат столкнулись в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 19:00 напротив дома №32, расположенного на улице Автозаводской. Водитель автомобиля «LADA Kalina», 39-летняя женщина, столкнулась с арендованным электросамокатом под управлением 21-летнего парня, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он пересекал «зебру» не спешившись.

В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован. В его отношении составлены административные материалы, проводится проверка.

В ГАИ в очередной раз обращают внимание водителей средств индивидуальной мобильности на необходимость спешиваться на пешеходных переходах, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.