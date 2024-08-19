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Пьяный водитель электросамоката врезался в легковушку на переходе в Ижевске

16:00, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пьяный водитель электросамоката врезался в легковушку на переходе в Ижевске
16:00, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Ижевск\n#электросамокаты\n#пьяный водитель\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция МВД по УР
174
0

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Ижевск. Удмуртия. Легковушка и электросамокат столкнулись в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 19:00 напротив дома №32, расположенного на улице Автозаводской. Водитель автомобиля «LADA Kalina», 39-летняя женщина, столкнулась с арендованным электросамокатом под управлением 21-летнего парня, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он пересекал «зебру» не спешившись.

В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован. В его отношении составлены административные материалы, проводится проверка.

В ГАИ в очередной раз обращают внимание водителей средств индивидуальной мобильности на необходимость спешиваться на пешеходных переходах, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

16:00, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Ижевск\n#электросамокаты\n#пьяный водитель\n#ДТП