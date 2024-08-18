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В Воткинске водитель «Шкоды» сбила 55-летнего электросамокатчика

16:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске водитель «Шкоды» сбила 55-летнего электросамокатчика
16:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокаты
Фото: ИА «Сусанин»
129
0

Мужчина получил травмы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске «Шкода» наехала на 55-летнего водителя электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

ДТП произошло 15 августа у дома №12а по улице Пролетарской. 25-летняя девушка на автомобиле «Шкода», поворачивая налево, не уступила дорогу водителю электросамоката «Кугу». Он двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо и пользовался преимущественным правом проезда. 

В результате столкновения водитель электросамоката получил травмы. Отмечается, что мужчина не имел прав на управление этим транспортным средством. 

Электросамокат увезли на специализированную стоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы по статье 12.7 части 1 КоАП России («Управление транспортным средством, не имея права управления») и по статье 12.6 КоАП РФ  («Управление электросамокатом без шлема»).  

16:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокаты