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В ДТП на перекрестке улиц Холмогорова и Удмуртской в Ижевске погибла девушка

11:37, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ДТП на перекрестке улиц Холмогорова и Удмуртской в Ижевске погибла девушка
11:37, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
2106
0

Два водителя получили травмы.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Холмогорова и Удмуртской произошла смертельная авария. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП случилось около 09:20 18 августа. 20-летний юноша без прав на автомобиле «ВАЗ-2107», поворачивая направо, допустил занос автомобиля. В результате машина выехала на встречку и столкнулась с «Рено Сандеро», за рулём которого сидел 52-летний мужчина. 

В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы. 18-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла.

По предварительной информации, девушка и молодой водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы. 

11:37, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы