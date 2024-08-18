В ДТП на перекрестке улиц Холмогорова и Удмуртской в Ижевске погибла девушка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Холмогорова и Удмуртской произошла смертельная авария. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП случилось около 09:20 18 августа. 20-летний юноша без прав на автомобиле «ВАЗ-2107», поворачивая направо, допустил занос автомобиля. В результате машина выехала на встречку и столкнулась с «Рено Сандеро», за рулём которого сидел 52-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы. 18-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла.

По предварительной информации, девушка и молодой водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы.