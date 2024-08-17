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Трое детей заблудились в лесу у деревни Кузили в Завьяловском районе

14:50, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Трое детей заблудились в лесу у деревни Кузили в Завьяловском районе
14:50, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Завьялово\n#Удмуртия
Фото: ПСС УР
146
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Ребят удалось найти.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе заблудились трое детей в лесу у деревни Кузили, сообщили в поисково-спасательной службе Удмуртии. 

Утром 17 августа дети отправились на рыбалку по, казалось бы, знакомой лесной тропе и заблудились. На помощь им отправились спасатели.

«По словам ребят, они направлялись к пруду на рыбалку по знакомой тропинке через лес. В какой-то момент они отвлеклись, сошли с маршрута и поняли, что заблудились. Позвонили родителям, которые и вызвали спасателей», — рассказали спасатели.

В течение часа юных рыбаков нашли. Все они в порядке и уже находятся с родителями

14:50, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Завьялово\n#Удмуртия