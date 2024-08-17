Трое детей заблудились в лесу у деревни Кузили в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе заблудились трое детей в лесу у деревни Кузили, сообщили в поисково-спасательной службе Удмуртии.



Утром 17 августа дети отправились на рыбалку по, казалось бы, знакомой лесной тропе и заблудились. На помощь им отправились спасатели.

«По словам ребят, они направлялись к пруду на рыбалку по знакомой тропинке через лес. В какой-то момент они отвлеклись, сошли с маршрута и поняли, что заблудились. Позвонили родителям, которые и вызвали спасателей», — рассказали спасатели.

В течение часа юных рыбаков нашли. Все они в порядке и уже находятся с родителями