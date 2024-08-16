В Каракулинском районе ребенок играл со спичками и поджег сарай

Каракулино. Удмуртия. Игры ребенка со спичками стали причиной пожара в Каракулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днем 15 августа 10-летний мальчик игрался со спичками на чердаке сарая и случайно поджег хранящееся там прошлогоднее сено. Ребенок успел потушить пламя водой из ведра, но сено продолжило тлеть. Спустя время бабушка мальчика услышала треск и увидела, что горит кровля сарая.

В итоге площадь возгорания составила 6 кв. м. «Пострадала только кровля, но, если бы пожар произошёл ночью, последствия были бы серьезнее», — написали в ведомстве.

МЧС Удмуртии напоминает, что взрослые должны объяснять детям об опасности игр со спичками.