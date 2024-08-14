Две плантации конопли на садовых участках ликвидировали полицейские в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ликвидировали две наркоплантации, оборудованные приятелями на садовых участках. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Подозреваемыми оказались 27-летний ижевчанин и его 31-летний друг. Коллег по криминальному цеху задержали полицейские в момент, когда те передвигались на автомобиле.

В ходе обследования домовладения младшего злоумышленника на территории одного из СНТ Завьяловского района полицейские обнаружили и изъяли в специально оборудованной теплице 27 кустов конопли. Кроме того, в самом доме было найдено свыше 300 граммов марихуаны.

Личная наркоплантация второго задержанного была обнаружена на территории другого СНТ. В своём жилище «агроном» разместил аналогичную теплицу, в которой произрастало 30 кустов каннабиса.

Как выяснилось, приятели приобрели садовые участки целенаправленно для выращивания «дурман-травы». В интернете они заказали оборудование для культивирования и необходимые семена, а в дальнейшем планировали изготавливать марихуану для продажи, однако достичь криминальных целей им помешали стражи правопорядка.

В отношении обоих задержанных завели уголовные дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Младший «плантатор» стал фигурантом ещё одного уголовного дела — по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.