В Шарканском районе местный житель спас из пожара товарища

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе местный житель спас в пожаре товарища. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 13 августа в деревне Малый Билиб Шарканского района. По предварительным данным, мужчины в частном доме пили алкоголь и курили. От алкогольного опьянения они оба уснули, а когда один из них проснулся, то помещение было сильно задымлено. Матрас, на котором спал друг, был охвачен огнем.

Мужчина сразу эвакуировал 45-летнего товарища на улицу. Пострадавший получил ожоги I-II степени, его госпитализировали в ожоговое отделение Шарканской больницы.

Когда на место приехали пожарные, жилой дом и надворные постройки оказались охвачены огнём. Также был риск, что пламя перекинется на соседние здания, но огнеборцы предотвратили такое развитие событий.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что пострадавший был неосторожен при курении. Общая площадь пожара составила 94 кв. м.

Сотрудники МЧС напоминают, что для собственной безопасности не стоит курить в постели или сидя в кресле. Для предотвращения подобных ситуаций следует обзавестись пожарным извещателем.