За пьяную езду в Удмуртии осудили мать пятерых детей

Сюмси. Удмуртия. Мать пятерых детей из Удмуртии осудили за неоднократное вождение будучи пьяной. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Суд установил, что в июне 2024 года обвиняемая, ранее подвергнутая административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь управляла автомобилем бывшего мужа в нетрезвом состоянии.

Суд назначил женщине 200 тыс. рублей штрафа и лишил её водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.