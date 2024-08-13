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За пьяную езду в Удмуртии осудили мать пятерых детей

16:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За пьяную езду в Удмуртии осудили мать пятерых детей
16:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Удмуртия\n#многодетные семьи\n#алкоголь\n#суды
Фото: arzik2
30
0

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности. 

Сюмси. Удмуртия. Мать пятерых детей из Удмуртии осудили за неоднократное вождение будучи пьяной. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Суд установил, что в июне 2024 года обвиняемая, ранее подвергнутая административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь управляла автомобилем бывшего мужа в нетрезвом состоянии.

Суд назначил женщине 200 тыс. рублей штрафа и лишил её водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

16:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Удмуртия\n#многодетные семьи\n#алкоголь\n#суды