Женщина и трое детей получили травмы в ДТП в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Четыре пассажира внедорожника пострадали в дорожной аварии в Воткинске, травмы получили три ребенка и молодая женщина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, около 14:00. В районе городского рынка, на пересечении улиц Чапаева и Орджоникидзе, 37-летняя женщина на «Ладе-Калина» не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль «Chevrolet Niva». От удара «Нива» опрокинулась и столкнулась со стоящим грузовиком «Газель».

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров «Нивы»: 32-летняя женщина, мальчик 10-ти лет и две девочки, одной исполнилось 8 лет, второй всего один год.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными при пересечении неравнозначных по приоритету дорог.