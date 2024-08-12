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Женщина и трое детей получили травмы в ДТП в Воткинске

15:20, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Женщина и трое детей получили травмы в ДТП в Воткинске
15:20, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
223
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ДТП\n#пострадавшие
Фото: Первый отдел Госавтоинспекции МВД по УР
223
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Самой маленькой пострадавшей исполнился один год.

Воткинск. Удмуртия. Четыре пассажира внедорожника пострадали в дорожной аварии в Воткинске, травмы получили три ребенка и молодая женщина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, около 14:00. В районе городского рынка, на пересечении улиц Чапаева и Орджоникидзе, 37-летняя женщина на «Ладе-Калина» не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль «Chevrolet Niva». От удара «Нива» опрокинулась и столкнулась со стоящим грузовиком «Газель».

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров «Нивы»: 32-летняя женщина, мальчик 10-ти лет и две девочки, одной исполнилось 8 лет, второй всего один год.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными при пересечении неравнозначных по приоритету дорог.

15:20, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
223
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ДТП\n#пострадавшие