С начала года в Удмуртии в ДТП погибли 68 человек

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года на территории Удмуртии зарегистрировано более 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Такую статистику по итогам прошедших семи месяцев приводит Госавтоинспекция республиканского МВД.

В дорожных ЧП погибли 68 участников движения, среди них два ребенка. Еще 915 граждан пострадали, в том числе травмы получили 127 детей.

Как отмечают сотрудники ГАИ, за последний месяц в республике участились факты ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Напомним, последний такой случай произошел 10 августа в поселке Новый Воткинского района. 16-летний юноша на мотоцикле, не имея водительских прав и будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в забор. С тяжелыми травмами его увезли в реанимацию.

По мнению работников дорожной полиции, вина в подобных инцидентах в большей степени ложится не на подростков, а на их родителей, которые допускают своих детей к транспортным средствам, зная, что у них нет должных водительских навыков и законного права садиться за руль.