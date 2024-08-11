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Интимные фотографии супруги разместил в соцсетях ревнивый житель Удмуртии

11:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Интимные фотографии супруги разместил в соцсетях ревнивый житель Удмуртии
11:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Ува\n#супруги\n#личная жизнь
Фото: ИА "Сусанин"
42
0

Теперь ему грозят два года лишения свободы.

Ува. Удмуртия. Жителя посёлка Ува обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 12 июля обвиняемый после ссоры со своей 26-летней супругой, испытывая ревность и личную неприязнь, разместил на своей странице в соцсетях составляющие её личную тайну фотографии и видеоизображения, обеспечив тем самым доступ к их просмотру неограниченному кругу пользователей.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъято и осмотрено мобильное устройство, находившееся в пользовании обвиняемого. За совершённое преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее другой житель Увинского района УР угрожал убийством своей супруге, её сыну и подоспевшему на помощь полицейскому. Ещё один житель Увы избил свою собутыльницу доской с гвоздями.

11:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Ува\n#супруги\n#личная жизнь