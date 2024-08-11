Интимные фотографии супруги разместил в соцсетях ревнивый житель Удмуртии

Ува. Удмуртия. Жителя посёлка Ува обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 12 июля обвиняемый после ссоры со своей 26-летней супругой, испытывая ревность и личную неприязнь, разместил на своей странице в соцсетях составляющие её личную тайну фотографии и видеоизображения, обеспечив тем самым доступ к их просмотру неограниченному кругу пользователей.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъято и осмотрено мобильное устройство, находившееся в пользовании обвиняемого. За совершённое преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее другой житель Увинского района УР угрожал убийством своей супруге, её сыну и подоспевшему на помощь полицейскому. Ещё один житель Увы избил свою собутыльницу доской с гвоздями.