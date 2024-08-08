Заблудившегося пожилого грибника вывели из леса спасатели в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Спасатели вывели из леса заплутавшего пожилого грибника в Удмуртии. Об этом сообщает в соцсетях Поисково-спасательная служба республики.

Очередного потерявшегося любителя тихой охоты отыскали в районе деревни Дрёмино Воткинского района. Днём 7 июля 69-летний мужчина отправился в лес вместе с двумя знакомыми. Именно они подняли тревогу, когда потеряли из вида пожилого мужчину, увлёкшись сбором грибов. Позже он так и не вышел из леса.

К вечеру стало понятно, что медлить уже нельзя, и они вызвали спасателей и волонтёров. Мужчину обнаружили в 22:16, в течение часа с момента поступления звонка. Он жив. Медпомощь не потребовалась.

Напомним, единый телефон экстренных служб — 112.