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Во всех ДШИ Сарапула зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности

11:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Во всех ДШИ Сарапула зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности
11:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Сарапул\n#пожарная безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
77
0

После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.

Сарапул. Удмуртия. Во всех детских школах искусств Сарапула обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в городских ДШИ нарушались требования при отделке путей эвакуации, эксплуатации светильников и оформления документации. Кроме того, зафиксировано хранение различных вещей под лестничными площадками.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

11:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Сарапул\n#пожарная безопасность