Во всех ДШИ Сарапула зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности

Сарапул. Удмуртия. Во всех детских школах искусств Сарапула обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в городских ДШИ нарушались требования при отделке путей эвакуации, эксплуатации светильников и оформления документации. Кроме того, зафиксировано хранение различных вещей под лестничными площадками.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.