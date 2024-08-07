Во всех ДШИ Сарапула зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности

После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.
Сарапул. Удмуртия. Во всех детских школах искусств Сарапула обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в городских ДШИ нарушались требования при отделке путей эвакуации, эксплуатации светильников и оформления документации. Кроме того, зафиксировано хранение различных вещей под лестничными площадками.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.