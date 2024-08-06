В Удмуртии врачи 1 РКБ спасли жизнь ветерану СВО с крайне тяжелой пневмонией

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи 1 РКБ спасли ветерана СВО с крайне тяжелой пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Мужчина поступил в отделение реанимации в июне 2024 года. По его словам, он заболел в мае, чувствовал недомогание и боль в грудной клетке, но к медикам за помощью не обращался и лечился самостоятельно.

После падения с подозрением на ушиб легких его доставили в районную больницу. В тот же день пациента госпитализировали в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ, но несмотря на лечение состояние мужчины ухудшалось.

«Врачами было принято решение транспортом санитарной авиации перевести мужчину в отделение реанимации Первой республиканской клинической больницы. Здесь мы начали процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)», — рассказала главный пульмонолог Минздрава Удмуртии, заведующая пульмонологическим отделением 1 РКБ Оксана Стародубцева.

При ЭКМО функционирование организма поддерживается при помощи «искусственных» сердца и легких. Процедура позволяет спасать жизнь пациентам с серьезной дыхательной недостаточностью.

Спустя шесть дней состояние мужчины значительно улучшилось, а еще через время его отключили от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в пульмонологическое отделение. На данный момент ветерана уже выписали домой.