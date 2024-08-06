В Воткинске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали три человека, включая самого нарушителя. Авария произошла ночью 5 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

24-летний водитель находился за рулём «Kia Rio» и двигался по улице Азина. Не справившись с управлением, лихач вылетел на встречку, где столкнулся с другой легковушкой «Geely». В результате удара пострадали оба водителя, а также 31-летняя пассажирка «китайца».

В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы. Машина помещена на штрафстоянку.