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В Воткинске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими 

16:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими 
16:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
116
0

В добавок ко всему у мужчины не было водительских прав.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали три человека, включая самого нарушителя. Авария произошла ночью 5 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

24-летний водитель находился за рулём «Kia Rio» и двигался по улице Азина. Не справившись с управлением, лихач вылетел на встречку, где столкнулся с другой легковушкой «Geely». В результате удара пострадали оба водителя, а также 31-летняя пассажирка «китайца».

В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы. Машина помещена на штрафстоянку. 

16:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП