Семилетний мальчик погиб в результате ДТП на трассе в Удмуртии

Ува. Удмуртия. Смертельное ДТП случилось на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

5 августа около 14:10 на 57-м км автодороги «Ижевск – Ува» на территории Увинского района, по предварительной информации, водитель автомобиля «Kia Rio», 28-летняя девушка, двигаясь без цели обгона, выехала на встречную полосу и врезалась в «Камаз» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии погиб пассажир легковушки — семилетний мальчик. Девушка-водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работают сотрудники оперативных служб. Движение транспорта на данном участке затруднено, регулируется сотрудниками ДПС.