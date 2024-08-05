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Два ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии из-за лосей

15:38, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Два ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии из-за лосей
15:38, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
162
0
#ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция
Фото: Первый отдел Госавтоинспекции МВД по УР
162
0

Животные резко выбегали на дорогу перед транспортом.

Ижевск. Удмуртия. Два человека пострадали в столкновении автотранспорта с лосями в Удмуртии в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Так, 2 августа около 16:10 на 36-м километре дороги Игра – Глазов 46-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд на лося. Инцидент случился в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». В результате ДТП пассажир автомобиля – 36-летняя женщина – была с травмами доставлена в больницу.

В воскресенье, 4 августа, около 17:20, на 36-м километре автомобильной дороги Ува-Селты 44-летний водитель автомобиля «Ситроен С4» совершил наезд на лося. В результате ДТП водитель получил травмы, доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике предупреждает о необходимости быть особо осторожными в лесных районах, прилегающих к дорогам, здесь могут появиться дикие животные.

15:38, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
162
0
#ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция