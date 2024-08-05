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Самоликвидировавшийся пожар спас жителя Киясовского района от потери жилища

09:55, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Самоликвидировавшийся пожар спас жителя Киясовского района от потери жилища
09:55, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
202
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
202
0

Мужчина, вернувшись с работы, обнаружил в своём дом следы возгорания.

Киясово. Удмуртия. Закрытые окна и двери спасли жителя Киясовского района от масштабного пожара в собственном доме. Вспыхнувший в жилище огонь потух сам собой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Утром 3 августа в селе Подгорное Киясовского района в частном доме произошло возгорание, следы которого хозяин обнаружил только через несколько часов.

На момент пожара мужчина находился на работе, дом был закрыт. Вернувшись со смены, он обнаружил в комнате сгоревший стул, закопченные стены и потолок. Растерявшись, домовладелец даже не сразу сообщил о случившемся в экстренные службы, пояснил дознаватель ГУ МЧС РФ по УР Владимир Плаченов. 

Дом не пострадал только чудом,  произошло самозатухание. Причину возгорания устанавливают дознаватели противопожарной службы и следственные органы.

Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам установить в своих домах и квартирах пожарные извещатели. Недорогой и надежный прибор поможет оповестить о начинающемся пожаре, минимизировать имущественные потери, а главное, сохранить жизнь.

09:55, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
202
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары