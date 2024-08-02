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Жители Удмуртии пожаловались на отсутствие бесплатного туалета на автовокзале в Якшур-Бодье

16:25, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии пожаловались на отсутствие бесплатного туалета на автовокзале в Якшур-Бодье
16:25, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Удмуртия\n#туалет
Фото: unsplash.com (Amy Reed)
27
0

На данный момент, посетители помещения могут справить нужду лишь за деньги.

Якшур-Бодья. Удмуртия. От жителей Удмуртии поступило четыре обращения по вопросу отсутствия бесплатного туалета на автовокзале в Якшур-Бодье. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Обратившиеся жители указывают на то, что действующий в помещении вокзала санузел является платным.

Как следует из пункта 13 «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», пассажир имеет право на бесплатный туалет в зданиях автовокзала при наличии билета на перевозку.

На основании этого ООО «Автовокзалы Удмуртии» выданы предостережения о недопустимости нарушений требований. Составлен протокол об административной ответственности. 

16:25, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Удмуртия\n#туалет