Жители Удмуртии пожаловались на отсутствие бесплатного туалета на автовокзале в Якшур-Бодье

Якшур-Бодья. Удмуртия. От жителей Удмуртии поступило четыре обращения по вопросу отсутствия бесплатного туалета на автовокзале в Якшур-Бодье. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Обратившиеся жители указывают на то, что действующий в помещении вокзала санузел является платным.

Как следует из пункта 13 «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», пассажир имеет право на бесплатный туалет в зданиях автовокзала при наличии билета на перевозку.

На основании этого ООО «Автовокзалы Удмуртии» выданы предостережения о недопустимости нарушений требований. Составлен протокол об административной ответственности.