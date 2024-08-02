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В Граховском районе нетрезвый водитель без прав устроил ДТП 

13:10, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Граховском районе нетрезвый водитель без прав устроил ДТП 
13:10, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
408
0
#Граховский район\n#несовершеннолетние\n#госпитализация\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
408
0

Двух человек госпитализировали.

Грахово. Удмуртия. На территории Граховского района произошло ДТП по вине нетрезвого водителя без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ночью 1 августа на 26-м километре дороги «Алнаши-Грахово» 25-летний водитель без прав за рулем «Лады», будучи пьяным, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и его пассажир – 16-летняя девушка – получили травмы, госпитализированы.

В отношении молодого человека составлены административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку.

13:10, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
408
0
#Граховский район\n#несовершеннолетние\n#госпитализация\n#ДТП