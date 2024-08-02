В Граховском районе нетрезвый водитель без прав устроил ДТП 

Грахово. Удмуртия. На территории Граховского района произошло ДТП по вине нетрезвого водителя без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ночью 1 августа на 26-м километре дороги «Алнаши-Грахово» 25-летний водитель без прав за рулем «Лады», будучи пьяным, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и его пассажир – 16-летняя девушка – получили травмы, госпитализированы.

В отношении молодого человека составлены административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку.