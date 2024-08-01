После массовой гибели рыбы в пруду на реке Вожой в Удмуртии возбудили уголовное дело

Завьялово. Удмуртия. Природоохранный прокурор Удмуртии провел проверку после информации в соцсетях о гибели рыбы в пруду на реке Вожой. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в результате обмеления в реке, вызванного гидротехническим сооружением пруда в деревне Русский Вожой, погибло большое количество биофауны. По итогам проверки прокурором направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК России («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов»). Его расследование находится на контроле прокурора Завьяловского района.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после публикации информации о гибели рыбы прокуратура начала проверку, а сотрудники Минприроды провели отбор воды. Глава Завьяловского района Константин Русинов сообщил о причине гибели морской фауны, указав на снижение уровня воды в пруду.