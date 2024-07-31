Рассмотрение дела экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии отложили из-за болезни подсудимого

Завьялово. Удмуртия. Суд перенес рассмотрение уголовного дела экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

31 июля суд отложил дело на 14:00 7 августа по причине нахождения подсудимого в Центральной больнице ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртии.

Напомним, Дмитрия Талантова обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Ранее сообщалось о продлении его заключения под стражей до конца октября.