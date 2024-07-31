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Рассмотрение дела экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии отложили из-за болезни подсудимого

17:48, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Рассмотрение дела экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии отложили из-за болезни подсудимого
17:48, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Дмитрий Талантов\n#болезнь\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
127
0

Дмитрий Талантов находится в Центральной больнице ФКУ ИК-8.

Завьялово. Удмуртия. Суд перенес рассмотрение уголовного дела экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

31 июля суд отложил дело на 14:00 7 августа по причине нахождения подсудимого в Центральной больнице ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртии.

Напомним, Дмитрия Талантова обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Ранее сообщалось о продлении его заключения под стражей до конца октября.

17:48, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Дмитрий Талантов\n#болезнь\n#суды