Ночью в аэропорту Ижевска погасли огни взлётно-посадочной полосы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту в ночь с 30 на 31 июля произошла нештатная ситуация, сделавшая невозможной посадку ночных рейсов. Об этом сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Огни кругового обзора взлётно-посадочной полосы погасли за 8 минут до посадки рейса из Москвы — в 23:37. Аварийная бригада провела диагностику системы, проблема была обнаружена. Сотрудники аэропорта устранили повреждение.

В 3 часа ночи огни на полосе вновь зажглись.

Ряд ночных рейсов перенаправили на запасные аэродромы: 308 «Домодедово-Ижевск» в Пермь, 506 «Сочи-Ижевск», 6385 Шереметьево-Ижевск в Бегишево. Самолёты вернулись в Ижевск ближе к пяти утра.

«Пассажиры рейсов на период задержек были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками, согласно федеральным авиационным правилам. Конфликтных ситуаций и публичных жалоб удалось избежать», — написал руководитель «Ижавиа».

Задержка в работе воздушной гавани составила 3 часа 15 минут. Проводится внутреннее расследование.