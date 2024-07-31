Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Ночью в аэропорту Ижевска погасли огни взлётно-посадочной полосы

09:33, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ночью в аэропорту Ижевска погасли огни взлётно-посадочной полосы
09:33, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
125
0

Самолёты перенаправили на запасные аэродромы. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту в ночь с 30 на 31 июля произошла нештатная ситуация, сделавшая невозможной посадку ночных рейсов. Об этом сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. 

Огни кругового обзора взлётно-посадочной полосы погасли за 8 минут до посадки рейса из Москвы — в 23:37. Аварийная бригада провела диагностику системы, проблема была обнаружена. Сотрудники аэропорта устранили повреждение. 

В 3 часа ночи огни на полосе вновь зажглись. 

Ряд ночных рейсов перенаправили на запасные аэродромы: 308 «Домодедово-Ижевск» в Пермь, 506 «Сочи-Ижевск», 6385 Шереметьево-Ижевск в Бегишево. Самолёты вернулись в Ижевск ближе к пяти утра. 

«Пассажиры рейсов на период задержек были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками, согласно федеральным авиационным правилам. Конфликтных ситуаций и публичных жалоб удалось избежать», — написал руководитель «Ижавиа».

Задержка в работе воздушной гавани составила 3 часа 15 минут. Проводится внутреннее расследование. 

09:33, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт