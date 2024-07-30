В Ижевске прошло первое судебное заседание по делу об обнале более 140 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло первое судебное заседание по делу об обналичивании более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Напомним, ранее сообщалось о группе ижевчан, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. С помощью «организаций-однодневок» и подконтрольных счетов фиктивных организаций они обналичили деньги семи юрлиц на общую сумму более 140 млн рублей.

Совокупный доход группы составил более 10 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным – в виде запрета определенных действий.