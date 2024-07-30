Гендиректор «Ростеха» рассказал Путину об опыте использования ижевских беспилотников в зоне СВО

Москва. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о применении дронов-камикадзе «Суперкам» ижевского производства в зоне СВО. Об этом пишет «Российская газета».

«БПЛА «Суперкам» — это тоже новая современная версия. Она производится как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. Буквально за пять месяцев мы развернули выпуск этих БПЛА, создали цех площадью более 30 тыс. кв. м, сегодня там активно эти беспилотники производятся», — поделился Сергей Чемезов.

Он также отметил, что дроны эффективно используются.

Кроме того, глава «Ростеха» рассказал о беспилотнике «Куб». Это высокоточный ударный комплекс, предназначенный для поражения наземных целей на расстоянии.

«Преимущества этого комплекса: скрытый запуск, высокая точность и бесшумность, в том числе и простота в обращении. В 2022 году мы завершили разработку этого комплекса, и в 2023-м уже полностью шло серийное производство и поставка", — пояснил глава «Ростеха».