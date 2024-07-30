В Игре задержали мужчину, угнавшего машину у приятеля

Игра. Удмуртия. Житель Игры сообщил в полицию об угоне автомобиля. В ходе разбирательства стражи порядка задержали подозреваемого в похищении — приятеля потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что мужчины накануне вместе употребляли спиртное. Когда потерпевший уснул, его 21-летний знакомый со скуки пошёл искать развлечения. Способ отвлечься от одиночества быстро был найден. Во дворе дома стояла «Лада Гранта» потерпевшего с ключами в зажигании. Подозреваемый решил покататься по улицам Игры.

Проезжая по улице Победы, молодой человек не справился с управлением и врезался в идущий впереди автомобиль. К счастью, при ударе никто не пострадал.

«При освидетельствовании водителя на состояние опьянения прибор показал наличие 1,615 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Необходимо отметить, что задержанный не имел права на управление транспортом», — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Мужчина дал подписку о невыезде.