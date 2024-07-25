Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили срок пребывания в изоляторе

Ижевск. Удмуртия. Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии вновь оставили в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

24 июля было продолжено рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Талантова. В судебном заседании подсудимого оставили под стражей до 26 октября 2024 года.

Заседание провели в формате видеоконференцсвязи, после чего объявили перерыв до 14:00 31 июля.

Напомним, Дмитрия Талантова задержали в 2022 году. Он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России.