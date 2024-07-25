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Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили срок пребывания в изоляторе

16:40, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили срок пребывания в изоляторе
16:40, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Дмитрий Талантов\n#адвокат\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Дмитрий Талантов пробудет там до 26 октября.

Ижевск. Удмуртия. Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии вновь оставили в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

24 июля было продолжено рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Талантова. В судебном заседании подсудимого оставили под стражей до 26 октября 2024 года.

Заседание провели в формате видеоконференцсвязи, после чего объявили перерыв до 14:00 31 июля.

Напомним, Дмитрия Талантова задержали в 2022 году. Он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России.

16:40, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
340
0
#Дмитрий Талантов\n#адвокат\n#суды