В ходе погони можгинская полиция задержала нетрезвого питбайкера

Можга. Удмуртия. В Удмуртии после преследования полицейские задержали пьяного водителя питбайка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Вечером в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что по улице Вокзальной в Можге предположительно нетрезвый водитель разъезжает на питбайке.

На место выехал экипаж ДПС. Обнаружив водителя, они потребовали его остановиться, однако мужчина проигнорировал их и, набрав скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование.

На нерегулируемом перекрестке водитель двухколесного не справился с управлением и съехал с дороги, после чего его задержали полицейские.

Выяснилось, что 37-летний водитель находится в состоянии опьянения. Теперь мужчине грозит штраф 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Питбайк поместили на спецстоянку.