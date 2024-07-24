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18 лет в колонии проведет житель Удмуртии за сексуальное насилие над соседской девочкой

15:40, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18 лет в колонии проведет житель Удмуртии за сексуальное насилие над соседской девочкой
15:40, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
419
0
#насилие\n#секс\n#подростки\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
419
0

Мужчина был пьян.

Малая Пурга. Удмуртия. Ранее судимый житель Удмуртии отправился в колонию особого режима за сексуальное насилие над малолетней. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Суд установил, что 51-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поздним вечером лета 2023 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста потерпевшей. Ребенок являлась соседкой подсудимого. Преступление произошло в беседке у дома девочки.

Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

15:40, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
419
0
#насилие\n#секс\n#подростки\n#суды